Алонсо: Окончание сезона завершилось удачно

Гонщики команды Aston Martin отмечают удачную завершающую часть сезона в Формуле-1. Фернандо Алонсо сумел финишировать в топ-10 на двух последних Гран При в Катаре и Абу-Даби, что дало ему возможность заработать очки, однако он был единственным гонщиком из команды, кто этого достиг.

«Конец сезона прошел для нас успешно, мы смогли заработать очки как в Катаре, так и в Абу-Даби. Этот сезон стал самым долгим в истории чемпионата, и я уже жду зимний отпуск. Мы сможем проанализировать все сложности этого года и использовать это в следующем сезоне», - поделился мнением Алонсо.

В следующем сезоне в команду планируется привлечение новых членов, что радует испанского гонщика. «Я в восторге от перспектив, которые открываются перед нами», - добавил он.

Лэнс Стролл, который финишировал на 14 месте, отметил, что его машина не позволила бороться за более высокое место в гонке. «Сложно было пробиваться через трафик после пит-стопов, но я всё же смог опередить несколько гонщиков», - сказал он.

Руководитель команды Майк Крак подчеркнул важность заработанных очков в Абу-Даби. «Этот сезон принес много положительных моментов, и заработанные очки стали наградой за упорный труд команды», - заявил он, поздравив McLaren с победой в командном зачете.