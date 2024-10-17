Алонсо: Сейчас важно достичь качественной корреляции

Фернандо Алонсо не рассчитывает на чудеса от новой разработки, представленной командой Aston Martin для Гран При в Остине и предстоящих гонок. И это вполне ожидаемо.

Пилот команды, Фернандо Алонсо, выразил свое мнение относительно технических обновлений: «Не стоит возлагать высоких надежд на те улучшения, которые приготовила команда. Эти изменения не сделают Aston Martin лидером. На данном этапе сезона все новшества относительно незначительны. Скорее, это тестирование и подготовка к сезону 2025 года. Нам важно понять, как новые детали поведут себя на трассе в реальных условиях».

Основная цель на этапе в этом уик-энде - достичь точной корреляции между данными, полученными в аэродинамической трубе, и результатами испытаний на трассе, чтобы гарантировать, что обновления ведут себя так, как ожидается. Однако это не отразится на текущих результатах команды».