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Алонсо: Сейчас важно достичь качественной корреляции

Фернандо Алонсо не рассчитывает на чудеса от новой разработки, представленной командой Aston Martin для Гран При в Остине и предстоящих гонок. И это вполне ожидаемо.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.10.2024, 23:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо не рассчитывает на чудеса от новой разработки, представленной командой Aston Martin для Гран При в Остине и предстоящих гонок. И это вполне ожидаемо.

Пилот команды, Фернандо Алонсо, выразил свое мнение относительно технических обновлений: «Не стоит возлагать высоких надежд на те улучшения, которые приготовила команда. Эти изменения не сделают Aston Martin лидером. На данном этапе сезона все новшества относительно незначительны. Скорее, это тестирование и подготовка к сезону 2025 года. Нам важно понять, как новые детали поведут себя на трассе в реальных условиях».

Основная цель на этапе в этом уик-энде - достичь точной корреляции между данными, полученными в аэродинамической трубе, и результатами испытаний на трассе, чтобы гарантировать, что обновления ведут себя так, как ожидается. Однако это не отразится на текущих результатах команды».

Источник

Фернандо Алонсо (79)Aston Martin (152)

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