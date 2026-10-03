«Это наша лучшая квалификация в сезоне!» — Алонсо

Квалификация в Сепанге стала для Aston Martin лучшей в сезоне: машина была достаточно быстрой, а оба гонщика вышли во вторую сессию.

Фернандо Алонсо (12-й): «Это наша лучшая квалификация в сезоне, во второй сессии мы отставали от лидеров примерно на 1,5 секунды – это самый небольшой отрыв за весь год.

Машина такая же, как и в прошлых гонках, нам вновь не хватает скорости на прямых, но эта трасса нам больше подходит. В гонке многое зависит от контроля за состоянием шин. Постараюсь получить удовольствие от борьбы, посмотрим, что в итоге получится».

Лэнс Стролл (14-й): «Я прошёл во вторую сессию, где показал 14-е время – это мой лучший результат в сезоне.

На втором быстром круге в первой части квалификации у меня всё сложилось, я хорошо чувствовал машину. Во время квалификации мне было комфортнее в машине, чем на тренировках. К сожалению, во второй сессии я допустил пару ошибок и сейчас понимаю, что мог добиться большего.

Посмотрим, что принесет завтрашний день. В пятницу я не проехал длинных серий, а завтра нас ждут сложные условия из-за жары, состояния трассы и износа шин».