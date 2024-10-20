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Борьба обещает быть интересной, - говорит Алонсо.

Вчера в Остине прошли квалификации к Гран При, где Фернандо Алонсо смог выйти в финал, в то время как его напарник по команде, Лэнс Стролл, покинул борьбу на втором этапе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.10.2024, 03:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Остине прошли квалификации к Гран При, где Фернандо Алонсо смог выйти в финал, в то время как его напарник по команде, Лэнс Стролл, покинул борьбу на втором этапе.

Фернандо Алонсо занял восьмое место и поделился своими впечатлениями: «Позиция восьмого - весьма неплохой результат для нас. Настройки машины изначально не были идеальными, однако после спринта мы внесли коррективы, и это оказалось успешным шагом. Машина стала более эффективной, и это не может не радовать.

Управление по-прежнему вызывает сложности, но я надеюсь, что данный результат поможет нам заработать несколько ценных очков в гонке. Несколько быстрых машин стартуют позади нас, так что борьба обещает быть увлекательной».

Лэнс Стролл финишировал на четырнадцатой позиции и прокомментировал свою производительность: «На этом этапе уик-энда нам не удается добиться эффективной работы машины, поэтому квалификация оказалась для нас сложной. Мы внесли некоторые изменения в настройки между спринтом и квалификацией, однако окончательную картину сможем увидеть только завтра, когда поймем, как это повлияло на общую производительность машины. Наша цель - заработать очки, но это будет непросто, учитывая ожесточенную конкуренцию в среднем поле».

Источник

Фернандо Алонсо (81)Aston Martin (154)Лэнс Стролл (54)

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