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Алонсо: Барселона выявит наши недостатки

Фернандо Алонсо оценил шансы на Гран При Барселоны и рассказал о будущем испанской трассы в Формуле 1. Пилот выразил надежду на сохранение легендарных мест в календаре чемпионата и поделился планами на следующий год.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.05.2025, 17:42·1 мин
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Фото: F1news.ru

На пресс-конференции в Барселоне Фернандо Алонсо скептически оценил свои шансы на домашнем Гран При…

Фернандо Алонсо поделился мнением о текущей ситуации в гонках, отметив, что улучшения от начала сезона видны, но исключает, что результаты в Имоле и Монако можно принимать как ориентир. Пилот также отметил, что многие команды внесли изменения в машины именно перед испанским этапом, что может повлиять на равновесие сил на трассе Барселоны.

Алонсо выразил надежду, что традиционная гонка в Барселоне сохранится в календаре, несмотря на появление нового испанского этапа в Мадриде в следующем году. Пилот подчеркнул важность сохранения старых легендарных трасс, где когда-то происходили важные события в мире Формулы 1. Барселона, являющаяся хостом гонок и тестов уже десятилетия, остается предпочтительным местом для многих команд и испытаний новых машин.

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