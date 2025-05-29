Алонсо: Барселона выявит наши недостатки

На пресс-конференции в Барселоне Фернандо Алонсо скептически оценил свои шансы на домашнем Гран При…

Фернандо Алонсо поделился мнением о текущей ситуации в гонках, отметив, что улучшения от начала сезона видны, но исключает, что результаты в Имоле и Монако можно принимать как ориентир. Пилот также отметил, что многие команды внесли изменения в машины именно перед испанским этапом, что может повлиять на равновесие сил на трассе Барселоны.

Алонсо выразил надежду, что традиционная гонка в Барселоне сохранится в календаре, несмотря на появление нового испанского этапа в Мадриде в следующем году. Пилот подчеркнул важность сохранения старых легендарных трасс, где когда-то происходили важные события в мире Формулы 1. Барселона, являющаяся хостом гонок и тестов уже десятилетия, остается предпочтительным местом для многих команд и испытаний новых машин.