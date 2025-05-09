Как сказала Аллисон: "Нам нужно более эффективно контролировать гоночный темп".

В команде Mercedes планируют привезти новые технические улучшения на три ближайших гонки, которые состоятся в Имоле, Монако и Барселоне с недельными перерывами между ними. Главный инженер Джеймс Эллисон выразил надежду на то, что это позволит им сократить отрыв от McLaren.

В Майами пилоты Оскар Пиастр и Ландо Норрис заработали команде McLaren победный дубль, а Георг Расселл, финишировавший на третьем месте, прибыл на финиш лишь почти с отставанием в 38 секунд от победителя.

«Мы внедряем новинки. Хоть они и незаметные, но их постоянный поток остается стабильным, – отметил технический директор Mercedes. – Некоторые из них, которые мы планируем представить на следующих гонках, будут более заметными. Если нам повезет, они помогут улучшить наше положение».

Половина сезона уже позади, а для команды это время пролетело очень быстро. С таким темпом проведения гонок модернизация машины становится непростой задачей. Надеюсь, что улучшения, которые будут внедрены на следующих этапах, помогут нам продвинуться вперед».

Кроме того, команда будет продолжать работу над проблемой перегрева шин во время гонок, что тоже может помочь улучшить результаты».

В Майами гонщик Кими Антонелли вышел на старт из положения полуторы, а на главной квалификации уик-энда новичок в команде Mercedes показал третий результат, уступив Максу Ферстаппену всего 0,067 секунды, а Норрису всего две тысячных».

По мнению главного инженера Эллисона, улучшенный контроль за температурой шин на протяжении гонки сразу принесет заметный прогресс: «На первых этапах сезона мы успешно квалифицировались, и я думаю, что можем ожидать, что и в будущем будем стартовать с хороших позиций».

Если нам повезет, новые улучшения помогут продолжить движение вперед. Но основное внимание мы уделяем улучшению гоночного темпа: необходимо добиться того, чтобы воскресные результаты подтверждали наши успешные субботние выступления».

Это во многом будет зависеть от того, насколько нам удастся контролировать температуру шин во время гонки, поскольку это позволит нам использовать весь потенциал машины».