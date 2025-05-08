Hyundai Elexio: Новый дизайн и рекордная электрическая запас хода в 435 миль

Hyundai и Genesis, будучи частью одной семьи и используя общие технологии, каждый приносит вклад своего уникального стиля. Однако кажется, что кто-то решил объединить их, чтобы создать нечто новое: полностью электрический кроссовер Hyundai Elexio, разработанный эксклюзивно для Китая.

Hyundai - только один из многих брендов, запускающих новые электромобили исключительно для китайского рынка, среди которых Volkswagen, Audi и Volvo. Elexio также является последним творением от Beijing Hyundai, совместного предприятия между южнокорейским брендом и китайским BAIC Motor, которое работает под собственным брендом Beijing - отсюда и название.

Между Elexio и другими электрическими автомобилями Hyundai нет очевидного сходства, поскольку в нем нет характерного пиксельного освещения, впервые представленного в космической модели Ioniq 5. Кубический дизайн освещения больше напоминает новые LED-фары с массивом микролинз, которые только что были добавлены в Genesis GV60 и Electrified GV70.

Наклонная крыша и линии окон, а также матово-серый задний столб, очень напоминают Genesis. В то же время гладкие поверхности, светодиодные ленты, протянувшиеся на всю ширину спереди и сзади, и драматические дизайны бамперов соответствуют стилю Hyundai.