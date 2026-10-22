Полностью обновлённый Chery Tiggo 7 выходит на рынок: доступный SUV делает ставку на роскошь.

На саммите Chery Global Summit в Уху, Китай, главным событием стала презентация полностью обновлённого семейного кроссовера Chery Tiggo 7.

Новинка призвана конкурировать с Kia Sportage и другой китайской моделью — MG HS. При этом внешне последний Tiggo 7, по крайней мере спереди, мало отличается от предшественника. Передняя часть сохранила прежнюю стилистику с крупной решёткой радиатора, которая теперь выполнена в глянцево-чёрном цвете, и выразительной светодиодной оптикой.

Более заметные изменения произошли сбоку. Кроссовер получил переработанную линию плеча, а наружные зеркала теперь закреплены непосредственно на дверях, а не на передних треугольных окнах. Обновлены также бамперы, боковые юбки и дизайн легкосплавных дисков. Изменилась и световая графика задних фонарей: теперь она расположена над надписью Chery и выполнена в виде полос, лучше сочетаясь с передними фарами.

Наиболее существенные обновления коснулись интерьера. В салоне появилась более лаконичная компоновка с крупным горизонтальным сенсорным экраном в центральной части передней панели. Под ним расположился ряд переключателей, а перед водителем установлен отдельный цифровой приборный щиток. Как и нынешняя модель, новый Tiggo 7 получил обивку из стеганой экокожи. Однако теперь она сочетается с передними сиденьями, оснащёнными массажем, выдвижной опорой для ног, а также функциями подогрева и вентиляции. Контурная подсветка с возможностью настройки проходит по всей передней панели.

По данным Chery, объём багажника нового Tiggo 7 составит 505 литров. Это примерно на 60 литров меньше, чем у нынешней версии с бензиновым двигателем.

Как и прежде, Tiggo 7 будет доступен с бензиново-гибридной силовой установкой. Chery заявляет, что подключаемый гибрид Super-Hybrid получит функцию отложенной зарядки. Она позволит владельцам выбирать время начала пополнения заряда и использовать более выгодные тарифы на электроэнергию в непиковые часы. Производитель также отмечает, что платформа новой модели рассчитана на установку исключительно бензиновых двигателей. Это указывает на возможное сохранение бензиновой силовой установки начального уровня в следующем поколении Tiggo 7. Самозаряжающийся гибрид, как у пользующегося наибольшим спросом Jaecoo 7 SHS, пока не подтверждён, но также рассматривается.

После выхода на рынок новый Tiggo 7 будет продаваться параллельно с более внедорожной моделью Chery Tiggo 7X. Срок начала продаж пока не раскрывается. Ожидается, что стартовая цена окажется немного выше нынешних £24,995.