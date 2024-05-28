Alfa Romeo откажется от смещенного переднего номерного знака

Когда речь заходит об Alfa Romeo, у меня сразу возникают два дизайнерских деталя: верхние "скрытые" дверные ручки и смещенный передний номерной знак. Первое исчезло в 2020 году, когда была прекращена выпуск Giulietta, но вернулось с Junior. Второе, вероятно, будет убрано и скорее всего не вернется. Теперь все модели компании будут иметь номерной знак в центре. Если вы предпочитаете симметрию, это хорошая новость.

Почему это происходит? Из-за нового регулятора безопасности пешеходов. Дизайн-директор Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос рассказал Autocar, что изменения обусловлены общими нормами безопасности Европейского союза. По-видимому, размещение номерного знака посередине снижает риск травм. Поскольку мы не являемся специалистами в области безопасности, мы обращаемся за более подробным объяснением. Будет интересно узнать, повлияет ли это решение на дизайн автомобилей, продаваемых за пределами 27 стран ЕС.

На данный момент решение кажется чрезмерным по нескольким причинам. Как ЕС узнает, куда пешеход собирается столкнуться с передней частью автомобиля? Реально ли номерной знак сделает ситуацию гораздо хуже, когда машина врежется в вас? Пока мы ждем, вероятно, логичных объяснений, мы предлагаем два решения.

Просто избавьтесь от переднего номерного знака вообще, как это делают многие штаты в США, где это не требуется. Если это слишком, наклейка, безусловно, должна быть лучше для безопасности пешеходов, чем комбинация пластика и металла, торчащая спереди на автомобиле.

Alfa Romeo уже приспособила Junior к новому законодательству, установив номерной знак по центру. Характерный для компании скудетто по-прежнему полностью виден, поскольку номер размещен низко на бампере. Главный дизайнер подтвердил, что электрические версии Giulia и Stelvio следующего поколения получат "свежее толкование" V-образного щита. Он будет иметь закрытый дизайн, поскольку двигатель внутреннего сгорания больше не потребуется для охлаждения.

Хотя ЕС в значительной степени заставляет Alfa Romeo отказаться от смещенных номерных знаков, Месонеро-Романос относится к этому нормально: "Это позволит нам иметь симметрию в любом случае, так что я доволен – я из тех парней, которым нравится номерной знак посередине".

Хотя асимметричная компоновка существует с 1950-х годов, многие модели имели номерной знак в центре. Такие классные автомобили, как SZ и GTV, а также Montreal, Alfetta и Alfasud, имели передний номерной знак в центре.

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