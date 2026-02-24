Возвращение Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio: «Заказы откроются в ближайшие недели»

Компания Alfa Romeo официально подтвердила возвращение спортивных версий Quadrifoglio для моделей Giulia и Stelvio уже этой весной. Итальянский автопроизводитель отмечает, что этот шаг стал ответом на запросы поклонников марки, а также способом сохранить преемственность двух культовых моделей.

Ранее планировалось, что седан Giulia и кроссовер Stelvio постепенно уйдут с рынка в преддверии смены поколений, однако выпуск новых автомобилей был отложен как минимум до 2027 года. В связи с этим Alfa Romeo решила продлить производство текущих моделей. Теперь продажи актуальных Giulia и Stelvio завершатся с выходом следующего поколения автомобилей в следующем году. Изначально предполагалось, что Stelvio второго поколения появится на рынке в 2025 году.

Стандартные версии Giulia и Stelvio сохранят бензиновый двигатель мощностью 278 л.с. Они будут доступны в комплектациях Sprint и Veloce, а также в специальной серии Intensa. В линейку возвращаются и «заряженные» Quadrifoglio с мощностью двигателя 513 л.с., которые составят конкуренцию таким моделям, как BMW M3, Audi RS 5 и спортивным SUV, включая Mercedes-AMG GLC 53.

Санто Фичили, занявший пост генерального директора Alfa Romeo в 2024 году, заявил: «Мы вновь открываем приём заказов на Giulia и Stelvio Quadrifoglio, чтобы выполнить обещание, данное нашим клиентам, которые ценят экстремальные характеристики и яркие эмоции, заложенные в ДНК Alfa Romeo».

Новые Quadrifoglio уже на подходе

Ранее представители Alfa Romeo подчеркивали, что ориентированные на производительность версии Quadrifoglio останутся в модельной линейке и после смены поколений. Эту позицию поддержал и Санто Фичили, отметив: «Quadrifoglio — это самая подлинная форма спортивности Alfa Romeo и наших автомобилей, созданных для настоящих поклонников вождения с акцентом на водителе. Мы уверены, что эта философия сохранится и в будущем».