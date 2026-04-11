Алези: Слова Макса — не критика, а стимул к развитию

Жан Алези выступил в защиту Макса Ферстаппена, обращая внимание на то, что критику четырехкратного чемпиона мира в отношении регламента 2026 года часто трактуют неверно.

Бывший пилот Формулы 1 поделился своим мнением с изданием RacingNews365, подчеркнув, что Ферстаппен сталкивается сейчас с большим количеством сложностей. По словам Алези, в нынешних условиях самым быстрым гонщикам приходится тяжелее остальных. В качестве примера он привёл квалификацию в Сузуке, когда Макс Ферстаппен и Шарль Леклер демонстрировали высокую скорость в каждом повороте, однако к концу круга оба замедлились.

Алези отметил, что настройки болида сегодня во многом зависят от работы инженеров. По его мнению, пилоты могут лишь сохранять спокойствие и доверять команде в поиске решений. Он также подчеркнул, что ему импонирует открытость Ферстаппена: гонщик не скрывает своего мнения и мотивирует команду к развитию. При этом Алези отметил, что подобное поведение не означает конфликта с коллективом.

По словам бывшего гонщика, на пресс-конференциях Макс Ферстаппен не может утверждать, что все идеально. Он обязан говорить о своих ожиданиях от работы двигателя и указывать на необходимость изменений в аэродинамике. Алези считает такой подход не критикой, а стремлением к прогрессу.

Жан Алези также выразил симпатию к Ферстаппену, напомнив о периоде его интенсивного соперничества с Льюисом Хэмилтоном, когда голландский пилот действовал более агрессивно. Сейчас, по мнению французского ветерана, Ферстаппен превратился в мастера обгонов, и наблюдать за его выступлениями на трассе стало особенно интересно.

На вопрос о том, считает ли он Ферстаппена лучшим гонщиком всех времен, Алези заявил, что на данный момент голландский пилот занимает первую позицию в его личном рейтинге. Однако, по словам Алези, нельзя сравнивать современные достижения с подвигами Айртона Сенны, Хуана-Мануэля Фанхио или Тацио Нуволари, ведь техника и уровень риска в прошлые эпохи были совершенно иными. Тем не менее, Алези назвал Макса Ферстаппена лучшим гонщиком своего поколения.