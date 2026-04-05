Алекс Вурц: Red Bull уступает соперникам в управлении энергией

Алекс Вурц, известный в прошлом автогонщик, а ныне комментатор на австрийском телевидении и глава ассоциации GPDA, обратил внимание на проблемные аспекты болидов команды Red Bull Racing.

Вурц регулярно делится своим мнением и анализирует итоги гонок в собственном подкасте с оригинальным названием Lift and Roast. Название отсылает к термину Lift and Coast, который в автоспорте означает сброс газа для экономии топлива. Однако в названии подкаста последнее слово изменено на ‘roast’ — в английском языке это ещё и сленговое выражение для жёсткого интервью с острыми вопросами, что в русском языке можно сравнить с выражением «задать жару».

В свежем выпуске подкаста Вурц подробно разобрал события Гран При Японии. По его словам, именно на трассе в Сузуке пилоты Red Bull Racing столкнулись с наибольшими трудностями из-за особенностей управления энергией гибридной силовой установки.

Специалист отметил, что, несмотря на общее превосходство двигателя, разработанного Red Bull Powertrains совместно с Ford, перед командой всё ещё стоят определённые задачи. Это первая разработка моторного подразделения коллектива из Милтон-Кинса, и мотор DM01 продемонстрировал высокую эффективность. По мнению Вурца, этот двигатель даже может не попасть под действие программы ADUO — «Дополнительные возможности доработки и модернизации». Подробности по этому поводу пока остаются за кадром.

Вурц также подчеркнул, что вопросы возникают не только к шасси RB22, но и к подходу Red Bull к управлению энергией на трассе.

«Если смотреть за тем, как Red Bull расходует энергию на Сузуке и управляет ею во время гонки, становится очевидно: в этом компоненте они пока уступают своим основным соперникам, — поделился мнением Алекс. — По крайней мере, Mercedes и Ferrari на этом фоне выглядят предпочтительнее. Такой расклад явно не добавляет настроения Максу Ферстаппену».

Алекс Вурц акцентировал, что после Гран При Японии четырёхкратный чемпион мира открыто выражал недовольство как новым техническим регламентом, так и эффективностью болида, с которым ему предстоит работать в сезоне 2026 года. Тем не менее, по мнению Вурца, основная критика Ферстаппена касается именно вопросов управления энергией. Эта тема осталась бы актуальной, даже если бы результаты Red Bull Racing и Racing Bulls оказались чуть успешнее.