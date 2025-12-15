Алекс Палоу: «О Формуле 1 речи вообще не идёт»

Испанский автогонщик Алекс Палоу в последнее время оказался в центре внимания мирового автоспорта, благодаря своим успехам в американской серии IndyCar. До переезда в США спортсмен не был широко известен, но начиная с 2021 года завоевал чемпионский титул в IndyCar четыре раза подряд. В 2025 году Палоу также одержал победу в престижной гонке Indy 500, тем самым пополнив список своих достижений.

В ходе беседы с испанской газетой Marca журналисты напомнили Палоу о значимых исторических событиях для испанского спорта: Испания добилась кубка мира по футболу лишь спустя 80 лет, понадобилось 89 лет, чтобы испанский теннисист выиграл Уимблдон, и целых 114 лет, прежде чем испанец смог выиграть гонку Indy 500.

«Надо же!», — прокомментировал Алекс. Он отметил, что для него подобная победа стала особой радостью, особенно учитывая, что он стал первым представителем Испании, чье имя будет увековечено на знаменитом кубке Indy 500. Гонщик подчеркнул, что его успех может послужить примером и стимулом для других соотечественников в будущем.

Палоу признался, что не был до конца уверен в своих силах на овальных трассах, однако считает, что его победа доказывает — испанцам теперь по плечу такой титул. По словам Алекса, победить в Indy 500 чрезвычайно сложно: дистанция почти 800 километров, максимальные скорости превышают 390 километров в час, а гонка включает минимум 5-6 заездов на пит-стоп, сложную тактику и зачастую аварийные ситуации.

Гонщик отметил, что для победы в этой гонке необходимо идеальное сочетание мастерства пилота, технической подготовки машины и выбранной стратегии. В Indy 500 одновременно участвуют 33 экипажа, и опередить может любой из них. По мнению Палоу, эта гонка куда опаснее стандартных заездов, хотя степень риска со временем стала ниже.

Легендарный Марио Андретти высказывал мнение, что Алекс еще может решиться сменить IndyCar на Формулу 1, однако сам испанец уверен, что вопрос перехода в Ф1 для него закрыт. Палоу признался, что некогда мечтал выступать в королевских гонках, особенно когда пытался получить место в команде McLaren. Несмотря на то, что ему довелось опробовать болиды этой команды, шанс появиться в Формуле 1 так и не представился. Пилот подчеркнул, что получил от этого опыта немало, но сейчас его не интересует переход в другой чемпионат.

Тем не менее, Алекс не исключил, что с течением времени ситуация может измениться: «Возможно, через год или два появятся новые обстоятельства, но в настоящий момент меня всё устраивает».

В интервью также затронули судебные разбирательства, инициированные McLaren против Палоу в Лондоне, по поводу серьезных претензий команды к гонщику. Алекс отметил, что принимал решения, которые считал верными для себя. По его словам, с нынешних позиций ясно видно, что это было неправильно, однако если бы он не поступил так тогда, то, возможно, сейчас не имел бы столь впечатляющих титулов в IndyCar. Палоу добавил, что не стал бы ничего менять, даже несмотря на неприятности, которые доставляет текущий процесс.

Спортсмен выразил надежду на благоприятный итог судебного разбирательства, подчеркнув, что текущая ситуация ему не по душе, но он верит в её позитивное разрешение.