Алекс Элбон оценил, что Williams лучше всего подходит ему.

Автогонщик Алекс Элбон подтвердил, что продлил контракт с командой Williams после переговоров с несколькими другими коллективами. Он не стал называть точное количество команд, с которыми вел переговоры, но отметил, что выбрал именно Williams как наиболее подходящий вариант.

«Почему именно Williams? Потому что это команда, за которую я выступал. Я хорошо знаю сотрудников, включая Джеймса Ваулза, и верю в данный проект. Уверен, что команда способна достичь гораздо больших результатов, чем в настоящее время, и в будущем будет бороться с сильнейшими соперниками», - поделился своим мнением Элбон.

Алекс также добавил: «У меня было достаточно времени для принятия решения. Может показаться, что все просто ждут и откладывают свой выбор, но я уже подписал контракт и сейчас сосредоточен на будущем».