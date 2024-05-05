Алекс Албон: В квалификации всё определяли шины

Гонщики Williams не смогли заработать очков в спринте, однако в квалификации к предстоящей гонке показали лучший результат, чем в предыдущий день…

Алекс Элбон (14-й): «В квалификации все зависело от состояния шин. Даже на одном быстром круге приходилось внимательно следить за износом. Показалось, что чем сильнее ты стараешься держать высокий темп, тем хуже время на круге».

«Высокая температура асфальта, по-видимому, негативно сказывается на нас, особенно когда мы используем меньший уровень аэродинамического сопротивления для достижения более высокой скорости на прямых участках, поэтому к 11-му повороту шины уже не работают. Посмотрим, на что я смогу рассчитывать, начиная гонку с 14-й позиции».

Логан Сарджент (17-й): «В пятницу я был уверен, что силуэт машины позволит мне пробиться во второй отсек квалификации. Я был доволен нашими коррекциями настроек, но выполнение нашего плана оказалось не так просто из-за трудностей с транспортом и высокой концентрацией результатов».

«В гонке я постараюсь показать лучший результат, используя все возможности для достижения большего. У нас неплохая скорость на прямых, чтобы удерживать конкурентов позади».