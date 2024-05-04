Алекс Элбон: У нас возникли сложности с новыми тяжелыми покрышками.

Гонщики Williams Логан Сарджент и Алекс Элбон завершили квалификацию к спринту Гран При Майами. Согласно результатам квалификации, Сарджент впервые в карьере обошел своего напарника и занял 19-е место на старте.

Логан Сарджент (19-й): «У меня был хороший темп с большим потенциалом, но я сильно заблокировал колеса на первом секторе, потеряв шансы на прогресс. К сожалению, в квалификации к спринту у нас только один комплект резины. Посмотрим, как пойдет субботний спринт».

Алекс Элбон (20-й): «Мы часто сталкиваемся с проблемами в квалификациях к спринту из-за необходимости использовать жесткие комплекты резины. Мы внесли некоторые изменения в настройки машины после тренировок, но, к сожалению, они не принесли ожидаемого результата.

Несмотря на то, что наши изменения, включая аэродинамические элементы, были в правильном направлении, финальный результат оказался не таким, как планировался, и нам пришлось найти компромисс.

Давайте дождемся субботнего спринта, а затем мы снова перенастроим машину. Надеюсь, что это поможет нам улучшить результаты».