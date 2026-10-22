Алекс Элбон: «У меня впереди ещё много гонок за Williams»

Вчера вечером Алекс Элбон, как и обещала команда, посетил фан-зону Williams в Остине. Он пообщался с болельщиками и ответил на их вопросы. Сначала гонщика попросили объяснить, почему участники чемпионата так любят возвращаться в столицу штата Техас.

«Кроме местной публики, это местная кухня! – ответил он, не задумываясь. – Ещё и 12 часов не прошло, как я добрался до Остина, но уже успел отведать барбекю, и это было славно! А вообще, конечно, в этом городе особая атмосфера, и мы все очень любим гулять по окрестностям или совершать пробежки вдоль озёр. Далеко не на все гонки мы стараемся прилетать заранее, однако Остин – одно из таких исключений».

Согласно статистике, Алекс Элбон стал гонщиком, который провёл больше всего стартов в составе Williams. Гран При США будет для него уже 107-й гонкой за британскую команду, готовящуюся в следующем году отметить полувековой юбилей.

Комментируя это достижение, Алекс сказал: «Из-за этого я чувствую себя довольно старым! Гонщики, которых я опередил по этому показателю, в том числе Найджел Мэнселл – настоящие легенды, и мне даже как-то странно обо всём этом думать. Я не считаю, что завершение моей карьеры уже приближается, мне кажется, что до этого ещё далеко. Разумеется, год складывается тяжело, и перевалить за рубеж в сто Гран При хотелось бы в более благоприятных обстоятельствах, но я уверен, что у меня впереди ещё много гонок за Williams».

Затем Элбон ответил на вопрос Макса, очень юного болельщика из Остина. Тот поинтересовался, на какой трассе в этом году Алексу больше всего понравилось выступать: «Хороший вопрос, потому что всей правды я вам не скажу, но из-за этой смены регламента выступать на многих трассах, которые раньше мне нравились, теперь гоняться не так уж интересно. Из политических соображений мне приходится выбирать формулировки, но всё-таки есть трассы, на которых новый регламент не слишком сильно сказывается.

Пожалуй, я назову Спа. Эта замечательная трасса, такой она была всегда. А, например, на Сузуке и Сильверстоуне, которые мне раньше нравились, этот регламент сказался явно сильнее».

Ранее мы рассказывали о сотрудничестве Williams с американской киностудией Disney и активном участии команды в рекламной кампании нового фильма киновселенной Marvel «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday). Поэтому Алекс с большим интересом отнёсся к предложению собрать команду фантастических «мстителей» из гонщиков, выступающих в Формуле 1 в этом году и обладающих различными невероятными способностями.

Элбон не стал включать себя в эту пятёрку. В итоге его выбор выглядит так: Макс Ферстаппен, Валттери Боттас, Карлос Сайнс, Айзек Хаджар и Фернандо Алонсо.

Свой выбор Алонсо Алекс объяснил весьма ярко. Перевести его слова можно лишь приблизительно: «Потому что Фернандо всё до лампочки».