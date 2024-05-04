Алекс Элбон начнет гонку спринта с пит-лейна

После окончания квалификации к спринту в Майами, гаражная команда Williams приняла решение внести изменения в настройки подвески на болиде пилота Алекса Элбона.

Для осуществления данной процедуры механикам пришлось нарушить установленный регламент «закрытого парка», что повлекло за собой неизбежные последствия - старт с пит-лейна на предстоящем спринте для Элбона в качестве штрафа.

Этот штраф, однако, практически не влияет на общую картину для пилота, поскольку во время квалификационных заездов в пятницу он продемонстрировал результат, оставивший его на последней строчке таблицы.