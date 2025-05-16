Как справедливо отмечает Алекс Элбон: необходимо ещё научиться управляться с шинами C6.

Команда Williams довольна выступлением в пятницу на трассе в Имоле. Однако гонщики признали, что пока не смогли извлечь максимум из самых мягких шин C6, которые в этом сезоне используются впервые.

Алекс Элбон, финишировавший девятым, поделился своими впечатлениями: «На трассе в Имоле я чувствую себя отлично, всегда приятно гонять здесь! У нас возникли определенные трудности с самым мягким компаундом. Шины C6 были введены только в этом году, поэтому нам ещё предстоит освоить их работу. Ещё одной проблемой является трафик, но я доволен поведением машины. Пока что все идет хорошо!»

Карлос Сайнс, финишировавший десятым, отметил: «Отличная пятница в Имоле. Во время первой тренировки на сликах Soft мы показали хорошие результаты, но во второй тренировке нам не удалось извлечь все возможности из шин, и нам предстоит выяснить почему. При этом на средних шинах баланс был очень хорошим, так что нам нужно поработать над пониманием шин C6 и подготовиться к отборочным заездам. В гонке в Имоле позиция на трассе имеет большое значение. Мы должны увеличить скорость, чтобы бороться с лидерами».