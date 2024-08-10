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Отпуск Алекса Элбона: путешествие по Швейцарии.

Вчера многочисленные туристы и водители, проезжавшие через перевал Фурка-Пасс в Швейцарских Альпах на высоте 2500 метров, были удивлены, увидев там гонщика Williams - Алекса Элбона.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.08.2024, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера многочисленные туристы и водители, проезжавшие через перевал Фурка-Пасс в Швейцарских Альпах на высоте 2500 метров, были удивлены, увидев там гонщика Williams - Алекса Элбона.

Сейчас он находится в отпуске вместе с подругой, известной китайской гольфисткой Лили Муни, путешествуя по Швейцарии. По информации местного издания Blick, для поездки по живописным местам Алекс выбрал спортивное купе Porsche GT3 RS с 4-литровым двигателем, мощностью более 500 лошадиных сил.

Этот автомобиль может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,2 секунды. Хотя на горных серпантинах разогнаться сложно, однако одним из преимуществ спорткара является отличное сцепление с дорогой благодаря особенной конструкции задней оси с подруливающим эффектом. В Европе такой Porsche стоит около 260 тысяч евро.

Алекс и Лили наслаждались пейзажами горной дороги, делали фотографии, включая те, что сделаны возле ресторана Belvédère, ставшего популярным после фильма "Голдфингер", третьей части приключений Бонда, выпущенного в 1964 году. К сожалению, сейчас ресторан закрыт.

После проведения 14 этапов сезона, Элбон занимает 18-е место в личном зачёте чемпионата, имея всего 4 очка. Однако он прилагает максимум усилий, чтобы достичь лучших результатов.

В этом году болид Williams проявляет особую непокорность, что делает управление сложным. Но есть надежда, что во второй половине сезона команда сможет улучшить свои позиции. Алексу важно хорошо отдохнуть и подготовиться к оставшимся гонкам.

Источник

Williams (87)Александер Элбон (55)

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