Алексу Элбону вынесли гоночное предупреждение

Стюарды Гран При Сингапура провели разбирательство по поводу действий Алекса Элбона, совершённых перед началом воскресной гонки.

Когда пит-лейн был открыт для выезда на стартовую прямую, несколько пилотов выстроились в очередь на выезде, чтобы отработать стартовые процедуры. Однако Алекс Элбон принял решение не дожидаться своей очереди, обогнал машины справа и пересёк белую линию, которая отделяет выезд из пит-лейн от гоночной трассы.

Такое поведение стало нарушением инструкций, выданных директором гонки. В результате стюарды приняли решение вынести гонщику Williams гоночное предупреждение.