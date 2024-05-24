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Проблема с износом передних шин у Алекса Альбона.

Пилот команды Williams, Алекс Элбон, продемонстрировал девятое время во время второй тренировки Гран При Монако.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2024, 20:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды Williams, Алекс Элбон, продемонстрировал девятое время во время второй тренировки Гран При Монако. Спортсмен поделился, что его болид испытывал сложности с передними шинами, которые гранулировались во время пятничной сессии на трассе FW46.

Его партнер по команде, Логан Сарджент, показал восьмнадцатое время и также столкнулся с проблемами баланса своего автомобиля во время тренировок.

Алекс Элбон отметил, что, несмотря на некоторые сложности, он доволен общим ходом тренировок. Он также отметил, что проблемы с шинами в Монако – типичное явление из-за особенностей трассы, но команда усердно работает над их устранением.

Согласно словам пилота, лишний вес машины не играет ключевой роли на гонке в Монако, и он надеется на борьбу за лучшее место в квалификации и гонке.

Логан Сарджент поделился, что у него были как положительные, так и отрицательные моменты во время тренировок, особенно во время второй сессии. Он заявил, что с командой им предстоит работать над скоростью автомобиля с разным уровнем топлива.

Пилот подчеркнул необходимость решения проблем с балансом болида и налаживания работы шин, чтобы в итоге добиться успеха на гонке. Сарджент выразил уверенность в том, что команда сможет максимально отработать возможности и надеется на положительный результат в предстоящих заездах.

Источник

Williams (47)Александер Элбон (28)Логан Сарджент (21)

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