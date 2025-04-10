Алекс Элбон рассказал о трудностях Williams в стартовый период сезона.

В четверг, перед началом уик-энда в Бахрейне, Алекс Элбон выразил свои мысли о проблемах, с которыми столкнулась команда Williams в начале сезона.

Алекс Элбон сообщил: «Для достижения хорошего темпа нашей машине требуются определенные настройки, которые не всегда удобны для пилотирования. У нас есть проблемы с балансом, из-за которых иногда приходится менять настройки на менее оптимальные. Эта проблема существует уже давно. Наша машина генерирует высокую прижимную силу, но не всегда эффективна на всех участках трассы».

«На прошлой гонке в Японии мы сильно проигрывали в некоторых поворотах, но на других участках были близки к лидерам. К сожалению, пока нам не удается найти баланс между этими аспектами, и это является нашей главной проблемой».

«В прошлом году у нас было больше проблем, чем сейчас. Стабильность машины значительно выросла, я чувствую себя более уверенно и мне легче найти хорошее время на круге. Мы рады тому, что движемся в правильном направлении».

Алекс Элбон отметил: «Перемены в погодных условиях могут повлиять на поведение машин. Обычно нам больше нравится более холодная погода, но сейчас жара. Нам предстоит увидеть, как это отразится на нашей производительности в данном уик-энде. Гран При Бахрейна будет отличной проверкой для нас. Прошлые зимние тесты и первые три Гран При были проведены в прохладных условиях, сейчас же у нас совсем другие условия. Мы посмотрим, как мы справимся этот раз. В 2024 году у нас не получилось успешно провести этап в Бахрейне».