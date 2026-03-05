Алекс Албон: «Нашей машине необходимо сбросить вес»

Алекс Элбон заявил, что команда Williams ожидает непростой старт сезона, причиной чему служит избыточный вес нового болида. Вместе с тем, как отметил гонщик, коллектив уже подготовил последовательный план действий для выхода на конкурентоспособный уровень.

«Если объективно оценивать расстановку сил, Williams пока занимает позиции во второй половине средней группы, — рассуждает Элбон. — Мы чётко понимаем, где скрыты резервы скорости. Не секрет, что наш автомобиль слишком тяжёл, и его предстоит облегчить. Это приоритетная задача, и для её решения мы уже наметили конкретные шаги».

Первые этапы чемпионата команда намерена посвятить анализу эффективности аэродинамической концепции болида. Помимо этого, Williams займётся оптимизацией настроек и рабочих процессов. Элбон считает, что несмотря на трудности, новые технические правила могут создать неожиданные ситуации для соперников, например, проблемы с надёжностью, что оставляет шанс на борьбу за очки.

Гонщик подчеркнул, что для успешного результата необходима безошибочная работа всех членов команды. По его словам, сейчас Williams уступает прошлогодним показателям и пока не достигла желаемого уровня, однако потенциал для прогресса сохраняется.

«И мне, и всему коллективу сейчас нелегко, — добавил Элбон. — Причина не в недостаточных усилиях, а в сложности создания новой машины по регламенту 2026 года. Williams уже сталкивалась с подобными вызовами и успешно их преодолевала. Уверен, что и на этот раз результат не заставит себя ждать».

По мнению Элбона, FW48 нельзя назвать провальной машиной — у неё есть потенциал для хорошего темпа, но предстоит приложить усилия, чтобы его реализовать. Гонщик убеждён, что как только удастся раскрыть эти возможности, ситуация стабилизируется.

Отдельно Элбон отметил, что четыре ведущих коллектива чемпионата увеличили отрыв от остальных, совершив значительный шаг вперёд. В данный момент, по его мнению, Mercedes выглядит фаворитом, однако Williams сосредоточится на максимальной отдаче от имеющегося болида.