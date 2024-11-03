Алекс Элбон выражает надежду на наличие преимущества у нас в гонке

Гонщики Williams Алекс Элбон и Франко Колапинто продемонстрировали свои возможности в спринте Гран При Сан-Паулу, завершив зачет на 10-й и 12-й строчках соответственно. В команде надеются на улучшение результатов в предстоящей гонке.

Алекс Элбон, занявший десятое место в спринте, поделился своими впечатлениями: "Спринт прошел нормально. Наши конкуренты выезжали на новой резине, но у нас есть план на гонку. У меня возникли некоторые трудности на старте, и хотя в конце я нарастил темп, этого оказалось недостаточно".

Франко Колапинто, финишировавший двенадцатым в спринте, прокомментировал свою гонку: "Неплохой результат, учитывая старт с четырнадцатой позиции. Я долю времени ехал вплотную за соперниками, и мои шины износились быстрее. Это было вызовом, но я отдал все силы. Теперь концентрируемся на квалификации и гонке".