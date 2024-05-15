Пилот "Альфа Таури" Алекс Элбон выражает надежду на возвращение в борьбу.

Подписав контракт на неопределенный срок со станком Williams, перспективный гонщик Алекс Элбон с нетерпением ожидает начала европейской части сезона. Пилот надеется испытать себя на трассе в Имоле, особенно учитывая прошлогоднее наводнение и заключение нового долгосрочного контракта с командой. "Мы привезли несколько обновлений, которые способствуют снижению веса машины. Я верю, что улучшения, которые мы внесли, помогут нам бороться вплотную", - поделился Элбон.

Дебютант гонок в Формуле 1, Логан Сарджент, также выразил свое восхищение возможностью выступить на исторической трассе в Имоле. Возвращение к обычному формату гонок после некоторых этапов со субботним спринтом позволит ему и команде лучше подготовиться к уик-энду и точнее настроить болид. "Это узкая трасса с минимальными возможностями для обгонов, поэтому мы фокусируемся на улучшении результатов в квалификации", - отметил Сарджент.