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Штраф за инцидент на Гран При Британии получили Алекс Элбон и Шарль Леклер

Спринт в Майами: Эльбон оштрафован, Леклер получил предупреждение. Как прошло участие Williams и Ferrari в заезде?
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.05.2025, 23:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В ходе Гран При Майами стюарды приняли решение о штрафе в отношении гонщика Алекса Элбона за нарушение правил на трассе во время спринта, когда на трассе находился автомобиль безопасности.

Пилот команды Williams провел три сектора слишком медленно, что послужило основанием для наложения штрафа в виде пяти секунд, которые были добавлены к его результату в спринте. В результате этого нарушения Алекс сместился с четвертой позиции на двенадцатую, оставив место Айзеку Хаджару.

Другой гонщик, Шарль Леклер, получил предупреждение за то, что двигался по трассе на серьезно поврежденном болиде после столкновения на пути к стартовой решетке спринта, где он разбил машину SF-25.

Источник

FIA (194)Шарль Леклер (99)Ferrari (346)Williams (191)Александер Элбон (94)

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