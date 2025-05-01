Airia – новый технологический союзник Williams

Перед началом гоночного уик-энда в Майами в Williams объявили о начале многолетнего сотрудничества с компанией Airia, специализирующейся на разработках в области искусственного интеллекта. Это сотрудничество позволит команде автоматизировать сложные задачи и улучшить процесс принятия решений в технических и операционных структурах с помощью надёжных инструментов управления.

Логотипы Airia появятся на концевых пластинах переднего антикрыла и Halo машин гонщиков Алекса Элбона и Карлоса Сайнса. Компания, штаб-квартира которой находится в Атланте, станет одним из технологических партнёров Williams.

Джеймс Ваулз, руководитель команды, поделился комментарием: «Мы рады сообщить, что перед Гран При Майами компания Airia выбрала Williams в качестве партнёра, чтобы помочь ускорить нашу трансформацию на пути к победам в чемпионате. Мы набираем скорость, инвестируя в нужных людей, инструменты и передовые технологии, необходимые для успеха, а также привлекая нужных партнёров, таких как Airia, которые помогут команде добиться успеха».