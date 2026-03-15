В автомобильной отрасли начинается революция: "Гуманоидные роботы заменяют людей на рабочих местах"

Роботы в автомобильной промышленности Великобритании: как технологии изменили автопроизводство с 1970-х годов и повлияли на рабочие процессы.
15.03.2026, 14:22·2 мин
Музыкальная сцена 1970-х годов в Британии оставалась яркой, несмотря на непростую обстановку в стране. В те времена частыми были забастовки и отключения электроэнергии. Среди популярных личных гаджетов выделялись цифровые часы сомнительного качества и внушительных размеров калькуляторы Casio. Цветные телевизоры и видеомагнитофоны VHS могли позволить себе лишь обеспеченные семьи, проживающие в уютных мезонетах. В автомобилях чаще всего можно было встретить радиоприемники AM Binatone, кассетные магнитофоны или восьмидорожечные аудиосистемы.

Однако к концу десятилетия компания Fiat совершила настоящий прорыв, изменив представление о мире автомобилей и телевидения. Благодаря смелому подходу и яркому двухминутному рекламному ролику, компания объявила широкой публике, что ее современные автомобили, в первую очередь хэтчбеки Strada, теперь «собираются роботами вручную».

Прошло десять лет, и Toyota пригласила автора статьи в Японию, чтобы опробовать один из своих роботизированных автомобилей с функцией автономного вождения. Еще через десятилетие Honda представила собственные достижения в области робототехники. После экстремального тест-драйва на беспилотном автомобиле гостям предложили чай, который был подан четырехфутовым роботом Honda по имени Asimo, облаченным в необыкновенно скрипящие кроссовки.

Эти события подтверждают: использование роботов и автоматизированных систем в промышленности далеко не ново. Роботы уже много лет активно применяются в автопроме. Без необходимости в оплате труда, больничных и отпусков, многочисленные собратья Asimo сегодня выполняют множество задач, которые раньше были поручены людям.

