"Агентству «АВТОСТАТ» - 19 лет!"

В 2006 году появилось аналитическое агентство «АВТОСТАТ», и теперь компания отмечает свое 19-летие. Следующий год будет юбилейным для этой организации.

Начало было скромным... Основы были заложены собиранием и публикацией статистических данных по автомобильному рынку, установлением партнерских связей и выпуском ежегодного справочника «Автомобильный рынок России». Недавно вышел 23-й выпуск «АРР».

С 2011 года проводятся мероприятия, посвященные автобизнесу. За прошедшие 19 лет было организовано более 70 конференций и семинаров, не считая ежемесячных онлайн «Оперативок» с середины 2022 года.

С 2013 года начали проводить тематические опросы, чтобы получить обратную связь от автовладельцев и других участников рынка. Более 70 тысяч респондентов участвовали в опросах за последние два года и более 600 тысяч за 12 лет.

Было проведено более 300 исследований на заказ по различным темам: топливо, автозапчасти, шины, потребительские предпочтения, сохранность остаточной стоимости, электромобили и другие. Прогнозы экспертов помогают руководителям автомобильных компаний ориентироваться на российском рынке.

Были учреждены важные премии и рейтинги, способствующие развитию участников рынка, поощряющие долгосрочные цели и позитивный опыт.

Сотрудничество с различными СМИ (федеральными, региональными, интернет-изданиями) направлено на сделать авторынок более доступным и интересным.

Коллектив аналитического агентства «АВТОСТАТ» выражает благодарность всем, кто доверяет и использует их данные, участвует в мероприятиях. Компания собирается двигаться только вперед и вместе с партнерами.

«АВТОСТАТ объединяет!» – гласит девиз компании, которая всегда открыта для общения, новых идей и знакомств.