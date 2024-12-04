Продажи новых автомобилей в России сократились на 27%, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.

Согласно отчету, опубликованному Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за ноябрь 2024 года было продано 129 447 новых легковых и легких коммерческих автомобилей через различные каналы поставок. Тем временем, по данным АО «ППК», объем рынка за последний осенний месяц оказался еще выше и составил 132 089 машин.

Эксперты из АЕБ отметили, что продажи в ноябре 2024 года увеличились на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года, а за 11 месяцев текущего года превысили прошлогодние продажи на 52%. Однако в сравнении с октябрем 2024 года рынок сократился на 27%.

«Ноябрь подтвердил наши опасения о замедлении рынка. Продажи новых автомобилей упали почти на треть по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя результат все еще выше, чем в ноябре прошлого года, мы можем столкнуться с ухудшением тенденции в ближайшем будущем», — прокомментировал председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Он также добавил, что ожидает увеличения утилизационного сбора в январе, что может положительно сказаться на результатах в декабре.

«Общие продажи за 11 месяцев уже превысили 1.5 миллиона новых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что соответствует нашему прогнозу. Это достижение произошло в условиях растущего финансового давления на покупателя», — подчеркнул Алексей Калицев.

Завершая беседу, он отметил, что спрос на новые автомобили остается стабильным, и будущие решения Центробанка окажут влияние на данную ситуацию.

Ранее аналтическое агентство «Автостат» опубликовало свои данные о продажах на российском авторынке. По их информации, в ноябре было продано 121 884 новых легковых автомобиля, что на 11,1% больше, чем в прошлом году, но на 28,8% меньше, чем в октябре текущего года.