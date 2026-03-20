SEAT Ateca и Cupra Ateca уходят с рынка: конкуренты Nissan Qashqai снимают с производства

SEAT объявила о завершении выпуска моделей Ateca и Cupra Ateca спустя 10 лет после их дебюта на рынке. Испанский производитель объяснил прекращение производства своего конкурента Nissan Qashqai необходимостью учитывать локальные особенности рынков и выстраивать модельный ряд в соответствии с новой стратегией бренда.

Тем не менее, как выяснили журналисты Auto Express, обе версии — SEAT Ateca и Cupra Ateca — все еще можно приобрести со складов дилеров. О сроках завершения продаж из оставшихся запасов пока неизвестно.

Новость о прекращении выпуска появилась на фоне заметного роста продаж Cupra за последние годы и одновременного снижения регистраций автомобилей SEAT.

Модель SEAT Ateca впервые вышла на рынок в 2016 году и стала первой попыткой бренда занять место в быстрорастущем сегменте среднеразмерных кроссоверов. Уже в 2018 году была представлена более динамичная версия — Cupra Ateca, с которой марка Cupra стала самостоятельным подразделением, а не просто спортивной линейкой SEAT.

Генеральный директор Cupra и SEAT Маркус Хаупт в беседе с Auto Express отметил, что Ateca в свое время пользовалась большим спросом, однако сейчас появились более прибыльные модели, на которых компания решила сосредоточиться. “Ateca is a car that we launched with lots of success,” — подчеркнул Хаупт. “We even made the Cupra Ateca out of it… Now we have the Terramar that is complementary to the Ateca.”

В 2025 году SEAT представила специальную версию Ateca FR Black Edition, отличавшуюся темным декором, электроприводом двери багажника и камерой кругового обзора. Однако за годы присутствия на рынке конкуренты существенно обновили свои предложения, и испанский кроссовер начал уступать им по современности. Основанный на той же платформе Volkswagen T-Roc также претерпел масштабную модернизацию и теперь базируется на новой гибридной архитектуре.

Одновременно с этим Cupra обновила внешний вид хэтчбека Leon и кроссовера Formentor, чтобы сделать их более похожими на новые электрифицированные модели, такие как Cupra Born и Tavascan EV, а также гибридный Terramar. В планах компании — выпуск модели Raval, способной конкурировать с Renault 5, который появится в 2026 году. Кроме того, SEAT Ibiza, Arona и Leon в ближайшие годы получат гибридные силовые установки.