Концепт Acura дает предварительное представление о спортивном внедорожнике.

Автопроизводитель Acura представил концепцию своего второго полностью электрического автомобиля, который получил название Performance EV Concept.

Гигантские колеса, спортивные шины и мощные тормоза говорят о том, что это автомобиль, ориентированный на высокую производительность.

Подобно модели ZDX, мы ожидаем, что Acura превратит эту концепцию в серийный автомобиль уже в следующем году.

Модель ZDX стала первым шагом Acura в область электрификации. На этой неделе в рамках Monterey Car Week премиум-бренд представил концепцию электрического внедорожника, демонстрирующую, что это следующий серийный электромобиль компании. В отличие от ZDX, в этом случае будет использоваться уникальная платформа для электромобилей.

Концепция Performance EV носит подпись Acura. Купеобразный внедорожник имеет длинную колесную базу и короткие свесы, представляя собой совершенно новый дизайн для бренда. Передняя часть автомобиля имеет заостренный нос, вентилируемый капот и широкие фары. Если прищурить глаза, можно увидеть некоторое сходство с современными моделями Buick (извините).

Фото: Motor1.com Acura

Следуя за трендами, концепция Performance EV имеет изящный профиль купе и светодиодную полосу заднего света на всю ширину. Колеса диаметром 23 дюйма, обутые в спортивные шины 295/35R23, скрывают четырехпоршневые тормоза с неоново-зелеными акцентами.

О спецификациях данной концепции ничего не известно, но как упоминалось ранее, это будет первый электрический автомобиль Acura на первой в истории бренда специализированной платформе для электромобилей. Поэтому она не будет использовать платформу Ultium от GM. Этот внедорожник также будет производиться на заводе Honda в Мэрисвилле, Огайо.

"Концепция Acura Performance EV - это архетип Acura Performance в эпоху электрификации, полностью использующий экстремальную свободу дизайна по позиции и пропорциям, предоставляемую нашей платформой следующего поколения для электромобилей, чтобы еще дальше расширить границы дизайна Acura", - сказал Дейв Марек, исполнительный директор по дизайну Acura. "Как и наши предыдущие концептуальные автомобили Acura, концепция Acura Performance EV внедряет ряд дизайнерских тем, которые будут видны на будущих моделях Acura".

Фото: Motor1.com Acura

Это уже пятая концепция Acura, представленная в рамках Monterey Car Week. Оригинальная концепция NSX появилась на Monterey в 2013 году, концепция Precision - в 2016 году, концепция Type S - в 2019 году, а концепция Precision EV - в 2022 году. И, как и все предыдущие концепции, мы с полной уверенностью ожидаем, что и эта дойдет до производства.