Прототип Acura Integra Type S HRC значительно легче стандартной модели.

На мероприятии Monterey Car Week была представлена значительно улучшенная модель Integra Type S от Acura. Разработанный корпорацией Honda Racing, этот Type S похвастался сэкономленными 200 фунтами веса и большим аэродинамическим усилием по сравнению с обычной моделью.

Все это является предвестником будущих "потенциальных" дополнительных аксессуаров для Integra Type S.

Гоночное подразделение Honda, HRC, поработало над Acura Integra Type S. Дебют состоялся на Monterey Car Week, где Integra Type S HRC Prototype предварительно показал потенциальную линейку дополнительных аксессуаров для этого хот-хэтча. Это, одним словом, потрясающе.

Наиболее заметными являются аэродинамические улучшения. Здесь новый сплиттер, увеличенные вентиляционные отверстия на капоте, новые пороги и, что бросается в глаза, огромное регулируемое крыло на задней части. Это похоже на аэродинамический пакет, разработанный для гоночной машины Integra Type S, и Acura утверждает, что этот комплект улучшает как аэродинамику, так и стабильность на высоких скоростях по сравнению с обычным дорожным автомобилем.

Acura смогла сэкономить 200 фунтов веса автомобиля, установив новый карбоновый капот, задние панели дверей, передние сиденья Recaro, а также удаление задних сидений. На месте задних сидений установлен карбоновый блокирующий элемент и дополнительные стойки кузова, окрашенные в цвет кузова Indy Yellow Pearl. Acura также убрала кондиционер. Учитывая, что стандартная модель Type S имеет относительно небольшой вес 3219 фунтов, сэкономленные 200 фунтов здесь являются значительными.

Стандартные шины уступили место более ориентированным на трек Pirelli P-Zero Trofeo Rs. Они обтягивают новые кованые диски с большим вылетом, чем у стандартных сплавных, что дает Type S HRC Prototype дополнительные 30 мм ширины колеи спереди и сзади. За колесами установлены новые двухчастные тормозные диски, с шестипоршневыми суппортами Brembo спереди. Что касается шасси, то Type S HRC Prototype получил регулируемые амортизаторы, которые уменьшают высоту подвески на 15 мм, пластины камберов от гоночной машины Type S и регулируемую заднюю стабилизирующую планку.

Не было увеличения мощности, но 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель получил пользу от увеличенного межохладителя, двух масляных охладителей и выхлопной системы от гоночной машины Type S.

Acura еще не подтвердила доступность или стоимость деталей, но у нас есть все основания полагать, что HRC предложит эти улучшения в качестве аксессуаров для Type S. Мы не можем дождаться, чтобы их опробовать.