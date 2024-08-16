Acura подтверждает, что электромобиль 'NSX-Type' пойдет в производство

После долгих слухов Acura наконец подтвердила планы по строительству электрокара «типа NSX».

"Мы планируем представить новую спортивную модель в 2027 или 2028 году", - сказал глобальный исполнительный вице-президент Шинджи Аояма группе журналистов, включая Motor1, во время круглого стола на Monterey Car Week.

"Мы можем не называть его NSX, но это своего рода транспортное средство в стиле NSX", - добавил Аояма.

Он также отметил, что автомобиль будет построен на новой электрической платформе 0 (Zero) Series от Honda, которая послужит основой для их первого электрического седана, запуск которого намечен на 2026 год.

Слухи о третьем поколении NSX ходят с 2021 года, когда вице-президент и бренд-директор Acura Джон Икеда заявил в интервью, что "NSX будет."

"Наш подход к разработке этой новой модели 0 Series [автомобиля] заключается в его легкости и компактности", - сказал Аояма. "Это означает, в основном, как сделать платформу более тонкой, чем у существующих транспортных средств. Мы пытаемся сделать более компактный автомобиль, включая габариты батареи. Таким образом, мы можем получить автомобиль с более низкой высотой. Это означает, что у нас будет больше места в салоне."

Для полностью электрического NSX предстоит нелегкая задача. Последняя версия, производство которой завершилось в 2022 году, использовала турбированный V-6 и три электромотора, общая мощность составляла 600 лошадиных сил (в исполнении Type S). Она выглядела великолепно, обладала отличной управляемостью и могла состязаться с такими соперниками, как McLaren 650S, Lamborghini Huracán и Ferrari 488.

Хотя прямая скорость не станет проблемой для NSX(ish) EV, управляемость и выносливость на треке остаются под вопросом даже для самых дорогих электрических суперкаров на рынке сегодня. Плюс к этому возникает вопрос о звуке. V-6 второго поколения NSX не воспламеняет души, но звучит гораздо привлекательнее, чем жужжание нескольких электромоторов. Придется подождать до 2027 года, чтобы узнать, что Honda приготовила для нас.

Джефф Перес внёс вклад в этот отчет.