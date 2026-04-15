AA и BSM обязали вернуть деньги ученикам-водителям после расследования регулирующего органа

Более 80 000 учеников автошкол получат компенсации на сотни тысяч фунтов после того, как владельцу AA и British School of Motoring (BSM) предписано вернуть деньги своим клиентам. Такое решение было принято по итогам расследования, проведённого Управлением по конкуренции и рынкам (CMA), которое выявило, что полная стоимость уроков вождения не была явно указана при онлайн-бронировании занятий.

В ноябре 2025 года CMA начала проверку деятельности компании Automobile Association Developments Limited, которой принадлежат автошколы AA Driving School и BSM. В ходе расследования выяснилось, что с апреля по декабрь 2025 года учащимся предоставлялась информация о стоимости занятий без учёта обязательного сбора за бронирование в размере £3 — подобная практика называется "drip pricing".

Генеральный директор CMA Сара Карделл прокомментировала ситуацию: «Если сбор обязателен, по закону он должен быть включён в стоимость с самого начала — а не добавляться при оформлении заказа — чтобы потребители всегда знали, сколько им предстоит заплатить».

«В условиях, когда каждая потраченная сумма имеет значение, скрытые сборы могут повлиять на выбор», продолжила Карделл. «А когда речь идёт о таком важном и дорогостоящем процессе, как обучение вождению, людям необходима прозрачность».

AA Driving School и BSM теперь должны выплатить учащимся в общей сложности £760 000, при этом средняя сумма возврата составит около £9. Кроме того, Automobile Association Developments Limited была оштрафована на £4,2 миллиона — эта сумма была уменьшена с первоначальных £7 миллионов после признания компанией нарушений законодательства о защите прав потребителей.

Тем не менее, представитель автошкол AA заявил, что компания «разочарована результатами расследования».

«Несмотря на то, что плата за бронирование в £3 была доведена до сведения клиентов до покупки, мы признаём, что её следовало отображать уже в начале процесса онлайн-бронирования», — добавил представитель. — «Мы прислушались к требованиям регулятора, оперативно внесли изменения на нашем сайте для большей прозрачности сборов и уже приступили к возврату средств всем соответствующим клиентам».