Автономная система A2RL основана на человеческом факторе

Подготовившись к своему первому мероприятию, Yas Marina Circuit готовится принять уникальное соревнование A2RL - первую в мире гонку четырех автомобилей с полностью автономным управлением. Особое внимание следует уделить двум важным аспектам соревнования: автомобилю и командам, стоящим за ними.

Каждый участник Abu Dhabi Autonomous Racing League начинает с одного и того же автомобиля: автомобиля Dallara Super Formula. Этот автомобиль в своем первоначальном виде используется в японской серии Super Formula, но здесь ему был дан ряд модификаций и переоснащен для полностью автономного управления, известного как EAV24. Вне Формулы-1 Dallara является самым быстрым гоночным автомобилем с открытыми колесами на планете.

Фото: Motor1.com

Корпус включает в себя устойчивые композиты. Смешивая углерод и лен - натуральный материал, который обладает легкостью и жесткостью, сходной с традиционным углеродным волокном, предоставленным швейцарской компанией Bcomp. Его форма помогает автомобилю чисто прорезывать воздух, генерировать аппендикс для помощи в быстром прохождении поворотов и, конечно, чтобы выглядеть стильно.

Спереди и сзади установлены передовая подвеска с тяговыми штангами и адаптивные демпферы для обеспечения прохождения поворотов как можно плоско и быстро. Его конструкция подвески, подобно его корпусу, разработана с учетом эффективности использования пространства и легкости, разрешенных правилами.

В сердце автомобиля находится 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания - A2RL не является серией на электротяге - который развивает внушительные 550 лошадиных сил. Эта мощность передается на задние колеса через шестиступенчатую коробку передач.

Как объясняет доктор Том Маккарти, исполнительный директор ASPIRE Group, организации, управляющей A2RL: "Мы хотим создать драму и волнение, и с EVA24 у нас это получилось. Он основан на одной из лучших гоночных машин в мире, звучит невероятно и очень быстр. Имея это в качестве базы, у нас есть идеальная картина для нашей цели: полностью автономная экстремальная гонка. Приходите ради автомобиля, оставайтесь ради технологического шоу."

В автомобиле A2RL вы, возможно, заметили автономный стек вместо водителя. Он использует датчики, приводы, компьютеры, камеры 360 градусов и технологию LiDAR для "видения" трассы и всего, что на ней находится. Сочетание технологий работает в гармонии не только для достижения максимально безопасно возможной скорости, но и для опережения своих конкурентов.

Аппаратное обеспечение - это только половина истории. Автомобили построены по стандартной спецификации, аппаратная часть одинакова для каждого участника. Команды отвечают за создание программного обеспечения, которое использует передовые технологии максимально эффективно. Их вклад позволяет контроллеру автомобиля, LiDAR и планировщику двигаться, видеть и принимать решения лучше - надеемся, лучше, чем у остального поля. Победитель в A2RL, возможно, уже был выбран, но пока машины не выйдут на трассу, мы не узнаем, кто это. Мы узнаем 27 апреля, у кого есть все шансы на победу.

Фото: Motor1.com

Баланс аппаратного и программного обеспечения может быть создан только людьми. Человеческий элемент A2RL может не находиться в кабине, но он определенно присутствует в боксах. Команды из ОАЭ, Китая, Сингапура, Германии, Венгрии, Италии и США представляют собой смесь инженеров-гоночников, программистов и ученых - возможно, не совсем традиционное сочетание для мир гоночного спорта, но существенное для изучения, развития и освоения автономных гонок. Независимо от вашего происхождения, если у вас есть умение и стремление к победе, A2RL примет вас с распростертыми объятиями.

Лоуренс Уолтер, руководитель команды американской команды Code19, знает ценность талантливого экипажа: "В гонке за инновациями Code19 работает благодаря нашим талантливым и разнообразным гоночным инженерам. Их тщательно отобрали из различных отраслей и академических сред, чтобы приехать в Абу-Даби и забрать приз в размере 2,25 миллиона долларов."

Цель соревнования, помимо создания хорошего шоу, заключается в использовании уроков, извлеченных на трассе, и их применении в различных областях - автомобильной безопасности, логистике, авиации... назовите это. В A2RL вкладывается многолетнее обязательство и стремление продвигать технологии вперед - это привлекло внимание крупных партнеров, таких как ADNOC.

История A2RL только начинается, и она обещает быть захватывающей благодаря быстрым автомобилям и умным людям, стоящим за ними. Впервые автономные автомобили будут соревноваться на мировой арене. Они пройдут серию реальных и публичных испытаний не только для того, чтобы выиграть невероятный приз в размере 2,25 миллиона долларов, но и чтобы помочь развить технологию, которая однажды станет частью жизни каждого из нас.

Гонка будет транслироваться здесь, и если вы хотите узнать больше о A2RL, нажмите здесь.