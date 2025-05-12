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Toyota создавала пикап на базе седана Avalon

Toyota Australia в 2003 году превратила седан Avalon в полноприводный пикап Toyota X-Runner. Какой итог ожидал компанию и почему проект вызвал столь большой интерес на автошоу?
РедакцияР
Редакция
12.05.2025, 10:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В 2003 году компания Toyota Australia решила внести некоторое разнообразие в мир автомобилей, представив уникальный проект: превращение седана Avalon в полноприводный пикап.

Этот эксперимент, считавшийся довольно странным, на первый взгляд, оказался весьма серьезным и перспективным - концепт Toyota X-Runner обещал быть настоящим хитом.

Фото: Carsweek.ru

Компания Toyota Australia не ограничилась просто идеей на бумаге, а разработала полностью функциональную концептуальную модель X-Runner, которую успешно продемонстрировала на автошоу в Мельбурне и Сиднее.

Основная цель проекта - показать научные и конструкторские разработки компании Toyota, а также посоревноваться с местными производителями, такими как Ford Falcon Ute и Holden Ute.

Пикап X-Runner был создан на базе первого поколения седана Avalon, который был представлен на мировом рынке в 1994 году и пришел в Австралию в 2000 году.

Традиционный кузов седана был заменен на двухдверный пикап с удлиненной задней частью, расширенными крыльями и белоснежными 19-дюймовыми колесами.

Фото: Carsweek.ru

 

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