Toyota создавала пикап на базе седана Avalon

В 2003 году компания Toyota Australia решила внести некоторое разнообразие в мир автомобилей, представив уникальный проект: превращение седана Avalon в полноприводный пикап.

Этот эксперимент, считавшийся довольно странным, на первый взгляд, оказался весьма серьезным и перспективным - концепт Toyota X-Runner обещал быть настоящим хитом.

Фото: Carsweek.ru

Компания Toyota Australia не ограничилась просто идеей на бумаге, а разработала полностью функциональную концептуальную модель X-Runner, которую успешно продемонстрировала на автошоу в Мельбурне и Сиднее.

Основная цель проекта - показать научные и конструкторские разработки компании Toyota, а также посоревноваться с местными производителями, такими как Ford Falcon Ute и Holden Ute.

Пикап X-Runner был создан на базе первого поколения седана Avalon, который был представлен на мировом рынке в 1994 году и пришел в Австралию в 2000 году.

Традиционный кузов седана был заменен на двухдверный пикап с удлиненной задней частью, расширенными крыльями и белоснежными 19-дюймовыми колесами.