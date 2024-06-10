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Экран в рулевом колесе стал реальностью, но к сожалению

Автопроизводители почти исчерпали все места для установки экранов внутри автомобилей, но немецкий поставщик автомобильной промышленности ZF готов прийти на помощь.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
10.06.2024, 12:53·3 мин
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Фото: Motor1.com

Автопроизводители почти исчерпали все места для установки экранов внутри автомобилей, но немецкий поставщик автомобильной промышленности ZF готов прийти на помощь. Через своё подразделение пассивной безопасности компания разработала способ уместить дисплей в руле будущего. Дизайн ZF Lifetec, конечно, сохраняет подушку безопасности, но теперь она не разворачивается из центра руля. Вместо этого она надувается из верхнего обода.

Это освободило место в центре руля, делая его готовым к "интерфейсу, аналогичному смартфону", как утверждает ZF Lifetec. Компания рассматривает возможность установки центрального экрана или нескольких сенсорных дисплеев. Это дает автопроизводителям больше свободы в разработке руля, не затрагивая его безопасность.

Команда, работающая над этим проектом, объясняет, что не обязательно делать все экраном, так как можно создать гибридную конфигурацию, сочетая поворотный переключатель с тактильными поверхностями. Увеличение свободного пространства в центре руля позволит установить дополнительные датчики в автомобилях с полуавтономной системой вождения. Это обнаружение рук, которое позволяет автомобилю понять, что вы все еще сосредоточены на дороге, повысит безопасность, считают в ZF Lifetec.

Мы обратились в компанию, чтобы узнать, возможно ли сделать круглый руль с этой технологией или он должен быть с плоским верхом. По крайней мере, это не их. И, что произойдет, если автомобиль попадет в аварию, а руки водителя будут на позиции "12 часов"? Идеально, ваши руки должны быть на "9 и 3" или "10 и 2", в зависимости от того, кого вы спросите. Надеемся, что ZF ответит на наш запрос, потому что мы видели много водителей с обеими руками на верхнем ободе.

Если вы не гонщик Формулы-1, которому приходится регулировать множество настроек во время гонки, вам действительно не нужен экран в руле. Некоторые могут возразить, что есть и другие области, на которые инженерам следует обратить внимание, а не пытаться переосмыслить (рулевое) колесо. Если автопроизводители все-таки пойдут по этому пути, почему бы не установить физические кнопки? Ведь, например, как у Pontiac Bonneville.

С цифровой приборной панелью, инфотейнментом, дополнительным дисплеем только для переднего пассажира и дисплеем на лобовом стекле у нас уже достаточно экранов. Пора вернуть кнопки, или, по крайней мере, избегать делать все доступным только через экраны.

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