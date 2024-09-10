Скоро выйдет более доступный кроссовер Lucid

Lucid представила свою третью модель - среднеразмерный кроссовер. Стартовая цена составит менее $50 000. Начало производства запланировано на 2026 год.

Lucid готовит к выходу третью модель, и компания продемонстрировала первый взгляд на новую платформу среднего размера на удивительно откровенном тизерном фото. Это будет еще один внедорожник, но на этот раз он займет место ниже моделей Air и Gravity уже представленных в линейке Lucid, и дополнительно привлечет бренд к широкой аудитории с целевой стартовой ценой менее $50 000.

Фото: Motor1.com

Новый кроссовер выглядит спортивнее, чем Gravity, с изящной линией крыши, суженной к задним аркам колес. Спереди вогнутый капот визуально опоясывает надпись LUCID на переднем крае капота, отходя от стилистики Air и Gravity, и мы ожидаем, что остальная его конструкция будет соответствовать другим кроссоверам.

Lucid сообщает, что новая модель начнет производство где-то в 2026 году. Автопроизводитель надеется использовать свои преимущества в эффективности и стоимости, чтобы предложить электрический внедорожник с таким же запасом хода, как у конкурентов, при этом используя более компактный аккумулятор.

Компания добавила Gravity в свою линейку в прошлом ноябре, представив большой роскошный внедорожник с начальной ценой менее $80 000 и до 440 миль запаса хода на одном заряде в самых дорогих версиях. Он может разгоняться до 60 миль в час за 3.5 секунды, и его запуск запланирован на конец текущего года.