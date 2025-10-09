Электрический суперкар Ferrari мощностью 2000 л.с.? А нужен ли он...

Любители автомобилей с традиционными моторами не одиноки в своем недоумении по поводу появления электрических гиперкаров мощностью 2,000 л.с., таких как Lotus Evija. Как отметил руководитель отдела продуктовой разработки Ferrari, Джанмария Фульгенци, подобные автомобили он сравнил с “слонами”.

После презентации технологических особенностей первого электромобиля Ferrari, который получит название Elettrica, Фульгенци пообщался с Auto Express и другими журналистами. Он подтвердил, что запуск новинки запланирован на 2026 год, а силовая установка из четырех независимых электромоторов позволит развивать более 1,000 л.с.

Для сравнения, Ferrari Purosangue оснащается 6,5-литровым двигателем V12, мощность которого составляет 715 л.с. Легендарный гибрид LaFerrari когда-то предлагал 950 л.с. Однако сегодня семиместный Tesla Model X Plaid также выдает более 1,000 л.с., как и электрический пикап Rivian R1T.

Джанмария Фульгенци подчеркнул, что целью Ferrari при разработке Elettrica не является просто достижение рекордных показателей по мощности. “Сейчас на рынке представлены электрические автомобили мощностью уже 2,000 л.с. Достичь такой мощности на электротяге не представляет сложности. Это просто,” — отметил он.

«Таким образом, на рынке можно увидеть множество компаний, которые никогда не занимались автомобилями, а теперь способны производить машины мощностью в 1000 лошадиных сил». Xiaomi — яркий пример этого, поскольку китайская компания в основном производит смартфоны и другую потребительскую электронику, но теперь продает один из самых мощных автомобилей в мире .

Фулдженци продолжил: «Но в чём прикол? Что вы чувствуете, управляя такой машиной? Это слоны, потому что им нужны очень большие двигатели и очень большой аккумулятор».

Вот почему Ferrari Elettrica будет оснащена невероятно компактными электродвигателями, созданными на основе технологий компании, используемых в Формуле-1, и модульным аккумуляторным блоком, скомпонованным таким образом, чтобы обеспечить идеальное распределение веса: 47% на переднюю часть и 53% на заднюю.

Elettrica также не будет суперкаром . Это будет одна из самых универсальных моделей Ferrari, с четырьмя дверями и четырьмя сиденьями; скорее всего, это будет внедорожник , похожий на Purosangue. Одна из причин, по которой Ferrari пока не выпускает электрический суперкар, заключается в том, что существующие на сегодняшний день технологии аккумуляторных батарей, по-видимому, не отвечают потребностям бренда.

Итак, Elettrica будет относительно практичным автомобилем, но, как и ожидалось, главным приоритетом по-прежнему будут острые ощущения от вождения и изящество. Фульдженци рассказал нам: «Мы хотели создать автомобиль, который не только функционирует, но и работает каждый день».

Он продолжил: «Мы не хотим, чтобы клиент держал эту машину в гараже и владел ею только сам. На машине нужно ездить каждый день, и нам нужно, чтобы он улыбался, садясь за руль, и получал удовольствие от вождения».

Стоит признать, что дорожные автомобили Ferrari становятся всё мощнее по мере перехода компании на электрификацию. Например, новый Ferrari F80 выдаёт 1183 л.с. благодаря подключаемому гибридному двигателю V6 — почти вдвое больше, чем атмосферный двигатель V12 Ferrari Enzo.

Однако Фульдженци утверждает, что в своих последних скоростных автомобилях Ferrari тщательно сбалансировала «производительность, удовольствие от вождения и дизайн». То же самое можно сказать и о её первом электромобиле.

«[Elettrica] обладает именно той мощностью, характеристиками двигателя, временем высвобождения мощности, размерами тормозов, весом, распределением веса, которых заслуживает автомобиль с точки зрения количества сидений и дверей, чтобы быть удобным с большим пространством на борту, но в то же время захватывающим и эмоциональным, как любой другой Ferrari».