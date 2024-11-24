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Пьер Гасли: "У нас есть 80 минут до старта"

Пьер Гасли стартует в гонке в Вегасе с третьего места и намерен бороться за подиум. Французский гонщик выразил свои чувства по поводу предстоящего соревнования, отметив, что он очень волнуется.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.11.2024, 07:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пьер Гасли стартует в гонке в Вегасе с третьего места и намерен бороться за подиум. Французский гонщик выразил свои чувства по поводу предстоящего соревнования, отметив, что он очень волнуется. Гасли подчеркнул, что квалификация прошла отлично, так как его команда впервые в этом сезоне оказалась в первой тройке. По мнению спортсмена, трасса в Лас-Вегасе достаточно сложная, но он считает, что его машина отлично справляется с управлением.

Гасли отметил, что у него хорошая стартовая позиция и он готов к гонке. Он также добавил, что за ним выйдут на старт быстрые машины, но его команда готова к интенсивной борьбе. Гонщик признал, что сложно предсказать износ резины, однако он уверен, что у него есть шансы на успех и он намерен ими воспользоваться.

Источник

Пьер Гасли (64)Alpine F1 Team (121)

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