Пьер Гасли: "У нас есть 80 минут до старта"

Пьер Гасли стартует в гонке в Вегасе с третьего места и намерен бороться за подиум. Французский гонщик выразил свои чувства по поводу предстоящего соревнования, отметив, что он очень волнуется. Гасли подчеркнул, что квалификация прошла отлично, так как его команда впервые в этом сезоне оказалась в первой тройке. По мнению спортсмена, трасса в Лас-Вегасе достаточно сложная, но он считает, что его машина отлично справляется с управлением.

Гасли отметил, что у него хорошая стартовая позиция и он готов к гонке. Он также добавил, что за ним выйдут на старт быстрые машины, но его команда готова к интенсивной борьбе. Гонщик признал, что сложно предсказать износ резины, однако он уверен, что у него есть шансы на успех и он намерен ими воспользоваться.