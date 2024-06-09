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Подождите 80 минут, и вы услышите комментарий Ландо Норриса

Вчерашняя квалификация принесла Ландо Норрису третье место, и гонщик уверен, что старт с второго ряда даст ему отличный шанс бороться за подиум, а возможно, и за победу.«Мы способны на многое, и это вдохновляет.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.06.2024, 19:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вчерашняя квалификация принесла Ландо Норрису третье место, и гонщик уверен, что старт с второго ряда даст ему отличный шанс бороться за подиум, а возможно, и за победу.

«Мы способны на многое, и это вдохновляет. Различные сюрпризы могут нас ожидать, особенно учитывая переменчивую погоду. Сложно предсказать, что произойдет. Наш болид работает отлично на протяжении всего уик-энда, мы стартуем с хорошей позиции, и я намерен продвигаться вперед», - поделился Ландо.

«Мы обязательно попытаемся добиться успеха и приложим максимум усилий. Если дождь не наводит хаос, нам нужно избегать проблем на треке и надеяться, что команда предложит нам эффективную стратегию», - добавил он.

«Хотя на этой трассе наш болид уступает Mercedes по скорости, мы постараемся дать им бой. Если мы сможем скоординировать действия с партнером, у нас будет отличный шанс продвинуться вперед», - заверил Ландо.

Источник

Ландо Норрис (32)McLaren (81)

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