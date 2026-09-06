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До старта — 80 минут: комментарий Франко Колапинто

Франко Колапинто начнёт гонку в Монце с седьмого места: пилот Alpine оценил ветер, потенциал машины и настрой команды на борьбу за хороший результат.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.09.2026, 14:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

Франко Колапинто начнёт гонку в Монце с седьмой позиции. Пилот ожидает интересной борьбы и надеется на сильное выступление команды.

Франко Колапинто: «Сегодня не такой сильный ветер, как вчера, так что посмотрим, как в таких условиях поведёт себя наша машина. Я чувствую, что машина способна на большее, нежели я вчера показал в квалификации, но я очень рад за Пьера.

У него получился отличный круг, и это потрясающий результат для всей команды. Надеюсь, сегодня мы тоже сможем порадовать наших парней хорошей гонкой».

Источник

Франко Колапинто (196)Alpine F1 Team (447)

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