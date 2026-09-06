До старта — 80 минут: комментарий Франко Колапинто

Франко Колапинто начнёт гонку в Монце с седьмой позиции. Пилот ожидает интересной борьбы и надеется на сильное выступление команды.

Франко Колапинто: «Сегодня не такой сильный ветер, как вчера, так что посмотрим, как в таких условиях поведёт себя наша машина. Я чувствую, что машина способна на большее, нежели я вчера показал в квалификации, но я очень рад за Пьера.

У него получился отличный круг, и это потрясающий результат для всей команды. Надеюсь, сегодня мы тоже сможем порадовать наших парней хорошей гонкой».