80 минут до начала: Комментарий Алекса Элбона

Пилот гонок Формулы-1 команды Мерседес - Алекс Элбон - выйдет на старт Гран При Монако с девятой позиции и с оптимизмом готовится к предстоящей гонке.

Элбон поделился своим настроем: "Когда наши выступления в субботу удачны, это облегчает нашу задачу в воскресенье. Вчера всё сложилось благополучно, и для нас важно, что мы начинаем с 9-й позиции. Теперь главное - удержать эту позицию."

"Возможно, вчера была шанс ещё и обогнать Юки Цуноду, но я удовлетворен нашим стартовым положением", - добавил гонщик.

"Я просто обожаю атмосферу в Монако. Не на каждой трассе мы гоняем так близко к жилым домам. Поэтому мы любим приезжать сюда, в том числе и из-за этой уникальной атмосферы. Это поистине особенная гонка!" - подчеркнул Элбон.