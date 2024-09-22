Главная Новости Ferrari 60 минут до гонки: Карлос Сайнс делится своими мыслями
Новости

60 минут до гонки: Карлос Сайнс делится своими мыслями

Карлос Сайнс стартует в Гран При Сингапура десятым и надеется минимизировать потери в гонке. Спортсмен говорит, что команда столкнулась с трудностями на этапе, и он допустил ошибку в сессии квалификации.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.09.2024, 14:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Карлос Сайнс стартует в Гран При Сингапура десятым и надеется минимизировать потери в гонке. Спортсмен говорит, что команда столкнулась с трудностями на этапе, и он допустил ошибку в сессии квалификации. Тем не менее, пилот находит позитив в том, что заезд будет длинным, более 60 кругов.

«Я стартую с десятой позиции, и у меня будет шанс вернуть утраченные позиции, - говорит Сайнс. - Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Посмотрим, получится ли финишировать в первой пятерке».

Пилот признается, что шансы на подиум крайне малы из-за особенностей трассы в Сингапуре, где обгонять сложно. «Для того чтобы стать на пьедестале, нужно, чтобы произошло что-то необычное - выезд безопасной машины на трассу или серьезная ошибка соперника. Мы сделаем все, что в наших силах, и посмотрим, к чему это приведет».

Источник

Карлос Сайнс-младший (93)Ferrari (219)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация