60 минут до гонки: Карлос Сайнс делится своими мыслями

Карлос Сайнс стартует в Гран При Сингапура десятым и надеется минимизировать потери в гонке. Спортсмен говорит, что команда столкнулась с трудностями на этапе, и он допустил ошибку в сессии квалификации. Тем не менее, пилот находит позитив в том, что заезд будет длинным, более 60 кругов.

«Я стартую с десятой позиции, и у меня будет шанс вернуть утраченные позиции, - говорит Сайнс. - Я сделаю все возможное, чтобы достичь этой цели. Посмотрим, получится ли финишировать в первой пятерке».

Пилот признается, что шансы на подиум крайне малы из-за особенностей трассы в Сингапуре, где обгонять сложно. «Для того чтобы стать на пьедестале, нужно, чтобы произошло что-то необычное - выезд безопасной машины на трассу или серьезная ошибка соперника. Мы сделаем все, что в наших силах, и посмотрим, к чему это приведет».