Главная Новости Racing Bulls Арвид Линдблад: «60 минут до старта» — комментарий гонщика
Новости

Арвид Линдблад стартует десятым в Сузуке и рассчитывает заработать очки, соперничая с Бортолето и оценивая свои шансы против Red Bull.
Демид Поршнев
29.03.2026, 07:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад начнет предстоящую гонку на трассе в Сузуке с десятой позиции на стартовой решетке и рассчитывает побороться за очки в этом этапе.

По словам Линдблада, квалификационный заезд оказался для него очень успешным. Пилот отметил, что выход в финальную часть сессии стал для него неожиданностью на фоне непростых тренировок, которые проходили не так, как он рассчитывал. Линдблад подчеркнул сложность трассы в Сузуке, где особенно важно провести наибольшее количество кругов для лучшей подготовки.

Говоря о своих целях на гонку, Линдблад отметил, что вряд ли сможет настичь Пьера Гасли, который будет стартовать с седьмой позиции. В то же время Арвид намерен вести борьбу с Габриэлем Бортолето, чей болид окажется рядом на старте. По мнению Линдблада, именно Бортолето станет его основным соперником в этом заезде, тогда как гонщики Red Bull пока остаются неизвестным фактором из-за своих трудностей в квалификации. Арвид предполагает, что в гоночном темпе представители Red Bull могут проявить себя лучше.

Также Линдблад добавил, что одним из преследователей будет пилот Haas, однако сам он старается концентрироваться только на борьбе впереди. Пилот выразил уверенность в своих стартах и отметил, что с нетерпением ждет начало гонки, надеясь на удачное выступление и возможность заработать очки для своей команды.

Источник

Арвид Линдблад (40)Racing Bulls (196)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация