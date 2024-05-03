Как безопасную перевозить детей в автомобиле: не допускайте эти 6 распространенных ошибок

Пристегнутый в автокресле ребёнок продолжит движение вперед по инерции, что может привести к серьезным травмам, включая черепно-мозговые повреждения, ушибы лица, конечностей и внутренних органов. По статистике, в 15% аварий с детьми происходит летальный исход. Согласно Всемирной организации здравоохранения, использование автокресла снижает риск травм у детей до четырёх лет на 80%.

Главное средство защиты ребёнка в автомобиле - детское удерживающее устройство, такое как автокресло или автолюлька. Они подбираются с учётом особенностей детского организма и устанавливаются в машине в самых безопасных местах.

По правилам дорожного движения, водитель обязан использовать специальные удерживающие устройства для перевозки детей до 12 лет. Важно использовать эти устройства даже на короткие расстояния, так как в случае аварии все незакреплённое в салоне автомобиля будет двигаться вперед по инерции.

Автокресло оснащено ремнями, рассчитанными под рост, вес и положение ребёнка. Они имеют дополнительную защиту, а положение ребёнка анатомически выверено.

Автокресла или автолюльки

Автолюльки - это удерживающие устройства, которые перевозят ребёнка в полностью лежачем положении. Некоторые модели позволяют устанавливать максимальный угол наклона в 10 градусов. Автолюльки группы 0 предназначены для детей до шести месяцев.

Автолюлька крепится на заднем сиденье автомобиля перпендикулярно направлению движения и фиксируется стандартными автомобильными ремнями безопасности. Ребёнок закрепляется встроенными ремнями. Однако из-за перпендикулярного расположения, угол наклона малыша составляет 180 градусов, что является небезопасным. Автолюльки идеально подходят для недоношенных детей или детей с проблемами с позвоночником.

Несмотря на свою функциональность, автолюльки уступают автокреслам в плане безопасности. Рекомендуется использовать их только по медицинским показаниям. Лучшим выбором для новорождённых являются автокресла категории 0+. Они предназначены для детей от рождения до одного года и весом до 13 кг. В таких креслах дети находятся полулежа под углом 30–45 градусов, что считается оптимальным для комфорта и безопасности.

Существует мнение, что автокресла вредны для новорождённых, но на самом деле, они позволяют ребёнку находиться в полулежачем положении, что равномерно распределяет вес по спине и защищает голову при фронтальных ударах, снижая риск травм позвоночника.

Наиболее распространённые ошибки, которые могут привести к трагедии:

перевозка ребёнка на руках в автомобиле,

кормление во время движения,

неправильная фиксация автокресла,

неподходящая одежда младенца,

оставление ребёнка в машине на парковке,

неправильное поведение при переходе дороги с коляской.

Дети до 12 лет являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, поэтому важно соблюдать все правила безопасности и обеспечить им надлежащую защиту во время поездок.