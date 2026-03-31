«5000 оборотов и выше»: заводские специалисты дали владельцам этих «Лада Гранта» неожиданные рекомендации

«АвтоВАЗ» представил новые подробности о модели LADA Granta Sport, отметив особенности эксплуатации спортивной версии. Автомобиль оснащается доработанным двигателем и модернизированным шасси, а его оптимальные характеристики, по словам производителя, раскрываются при работе мотора на высоких оборотах.

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале «Поладим с LADA», специалисты, отвечающие за линейку LADA Sport, советуют поддерживать обороты примерно на уровне пяти тысяч и выше — вплоть до момента срабатывания отсечки оборотов. Производитель поясняет, что у форсированных двигателей отсечка смещена вверх, а максимальные значения мощности и тяги достигаются именно в подобных условиях работы мотора.

В компании подчеркивают, что LADA Granta Sport ориентирована на водителей, предпочитающих активную манеру вождения. В отличие от стандартных версий, созданных для спокойных поездок, спортивная модификация предназначена для динамичных стартов, перестроений и уверенного прохождения кольцевых развязок.

Отдельное внимание уделено устройству силового агрегата. В моторе объемом 1,6 литра мощностью 118 лошадиных сил используются спортивные распределительные валы, модернизированная топливная система, усовершенствованный газораспределительный механизм и пересмотренные системы впуска и выпуска, что отличает его от базовой версии.

Список технических доработок дополняют эффективные дисковые тормоза, пришедшие на смену барабанным, спортивная подвеска и сиденья с выраженной боковой поддержкой. Клиренс автомобиля уменьшен на 25 мм по сравнению со стандартной LADA Granta, а внешний обвес улучшает аэродинамику. Кроме того, для новой версии применяются специальные шины, обеспечивающие повышенное сцепление с дорогой.

В «АвтоВАЗе» отмечают, что все перечисленные характеристики позволяют модели увереннее держаться на поворотах, минимизировать крены и сохранять устойчивость даже при быстрой езде.

Напомним, LADA Granta Sport доступна в двух кузовах: седан и лифтбек. Оба варианта предлагаются в комплектациях «Комфорт», «Практик» и «Драйв». Цена седанов варьируется от 1 521 000 до 1 637 000 рублей, а лифтбеков — от 1 561 000 до 1 677 000 рублей.

В списке оснащения топовых комплектаций, помимо прочего, числятся климатическая система, иммобилайзер, штатная сигнализация, противотуманные фары, центральный замок с функцией дистанционного управления, электростеклоподъемники на всех дверях, камера заднего вида, задние парктроники, круиз-контроль с ограничителем скорости, наружная антенна, а также мультимедийный комплекс LADA Enjoy Pro с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto и интегрированными сервисами Яндекса.

Ранее на текущей неделе «АвтоВАЗ» сообщил о начале реализации новой LADA Vesta Sport и объявил стоимость модели. Первые экземпляры с самой богатой комплектацией «Техно», аналогичной топовой версии базовой модели, уже начали поступать в автосалоны.

Автор материала: Иван Бахарев