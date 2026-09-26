500 сил и разгон до «сотни» за 6 секунд: АвтоВАЗ создал революционно новый автомобиль

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов провел тестовую поездку на гибридном кроссовере LADA Azimut. По его оценке, автомобиль отличается «бодрым» разгоном с места и просторным салоном, благодаря чему он может подойти для большой семьи и дальних путешествий.

Минпромторг опубликовал короткую видеозапись поездки министра. В ведомстве сообщили, что силовая установка гибридного Azimut включает двигатель внутреннего сгорания и два электромотора, размещенных на передней и задней осях.

Официально заявленная суммарная мощность автомобиля составляет около 500 лошадиных сил. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,5 секунды, а общий запас хода превышает 1000 км.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что внешне гибридная версия Azimut не отличается от бензиновой. Определить ее можно по шильдику «PHEV 4WD» на крышке багажника. Соответствующий товарный знак «АвтоВАЗ» начал регистрировать еще весной.

При этом цифровая приборная панель автомобиля получила новую анимацию от компании «Итэлма». Она отображает распределение энергии. По словам Максима Кадакова, LADA Azimut представляет собой последовательно-параллельный подзаряжаемый гибрид: двигатель внутреннего сгорания приводит в движение передние колеса, а электромоторы работают с передней и задней осями.

В минувшую пятницу гибридный LADA Azimut также планировали представить совету директоров «АвтоВАЗа». Президент компании Максим Соколов заявил, что говорить о начале серийного выпуска этой версии пока преждевременно. Вместе с тем «дорожная карта» дальнейшего развития проекта уже подготовлена.

До возможного запуска производства гибридному LADA Azimut предстоит пройти полный комплекс дорожных, климатических и промышленных испытаний. После этого «АвтоВАЗ» оценит соотношение себестоимости выпуска и предполагаемой рыночной цены автомобиля.

25 сентября на заводе в Тольятти прошла церемония запуска серийного производства бензинового LADA Azimut. Новинка получила два атмосферных двигателя объемом 1,6 и 1,8 литра, мощность которых составляет 120 и 132 л. с. соответственно. В линейку трансмиссий вошли шестиступенчатая «механика» и вариатор.

В дальнейшем кроссовер также оснастят новым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. в сочетании с классической автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что продажи LADA Azimut стартуют в четвертом квартале текущего года. Стоимость модели пока не раскрыта. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, цена начнется с самой минимальной границы этого рыночного сегмента.